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Не надо сажать: мать вступилась за доцента-убийцу 

Рамблер 11 минут назад
Олег Соколов умрет, если не сможет заниматься историей, заявила РЕН ТВ его мать Людмила.
63-летний Соколов — доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета. На прошлой неделе он, как сообщал «Рамблер», застрелил свою 24-летнюю возлюбленную и бывшую студентку Анастасию Ещенко.
Историк расчленил ее и попытался избавиться от частей тела, выбросив их в реку Мойку, но упал туда сам с ее руками в рюкзаке, и был задержан после того, как его оттуда вытащили.
Соколов разрыдался в суде
Вчера Соколову было предъявлено обвинение в убийстве, а Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал его на два месяца. В суде доцент признал вину и объяснил, что совершил преступление по причине конфликта — Ещенко якобы стала реагировать на его детей от первого брака чересчур негативно.
Также накануне стало известно, что Соколов будет уволен из СПбГУ. Его мать Людмила заявила РЕН ТВ, что сын любит свою профессию сильнее, чем любит свою жизнь. По ее словам, неспособность заниматься историей станет для Соколова натуральной смертью.
«Его не надо сажать в тюрьму, не надо казнить, не дай ему работать — он умрет сразу», — уверена она.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , Убийство , Олег Соколов , РЕН ТВ
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