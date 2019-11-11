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СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством 

RT на русском + ещё 9 45 минут назад
Двух мужчин задержали за угрозы судье Мосгорсуда
Фото: © sledcom.ru
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
Как сообщили в ведомстве, в интернете были опубликованы призывы к экстремизму, а также угрозы в адрес судьи.
«По имеющимся данным к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК России, причастен ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения. Признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 296 УК России, усматриваются в действиях Сергея Половца 1978 года рождения», — отметили в СК.
Оба мужчины задержаны, вскоре планируется предъявить им обвинение.
9 ноября стало известно, что в Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Мосгорсуд , СКР
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