Раскрыто состояние выпавшего из окна ребёнка в Москве

Омбудсмен рассказала о состоянии выпавшего из окна ребёнка в Москве

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила, что выживший после падения из окна четырёхлетний ребёнок находится в стабильно тяжёлом состоянии.

«Это всё страшная ситуация. С утра я изучала, мы связывались с Минздравом, спрашивали о состоянии ребёнка, уточнили возраст: ему четыре года, он в стабильно тяжёлом состоянии, будем верить в лучшее, надеяться», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее сообщалось, что возле жилого дома в Бабушкинском районе было обнаружено без признаков жизни тело женщины и малолетнего ребёнка. Ещё один мальчик выжил, его госпитализировали.