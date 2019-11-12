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Омбудсмен рассказала о состоянии выпавшего из окна ребёнка в Москве 

RT на русском + ещё 2 29 минут назад
Раскрыто состояние выпавшего из окна ребёнка в Москве
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила, что выживший после падения из окна четырёхлетний ребёнок находится в стабильно тяжёлом состоянии.
«Это всё страшная ситуация. С утра я изучала, мы связывались с Минздравом, спрашивали о состоянии ребёнка, уточнили возраст: ему четыре года, он в стабильно тяжёлом состоянии, будем верить в лучшее, надеяться», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее сообщалось, что возле жилого дома в Бабушкинском районе было обнаружено без признаков жизни тело женщины и малолетнего ребёнка. Ещё один мальчик выжил, его госпитализировали.
СК России возбудил по данному факту уголовное дело.
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Теги:
Происшествия , Другое , Анна Кузнецова , Минздрав РФ , СКР , РИА Новости , Москва
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