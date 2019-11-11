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«По несколько ночей не спала»: выпавшая с 9 этажа москвичка страдала от послеродовой депрессии 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Раскрыта причина жуткой гибели мамы с малышкой в Москве
Фото: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA
Самой правдоподобной версией жуткого происшествия в Москве 11 ноября, когда мать выпала с 9 этажа вместе со своими детьми, стала послеродовая депрессия погибшей.
Родственники 36-летней погибшей москвички рассказали, что сразу после рождения первого ребенка у нее начались проблемы. Женщина даже ходила к психологу за помощью.
«Она была очень активная, перевозбуждённая ещё после первых родов, — цитирует «МК» свекровь погибшей. — Это выражалось в том, что она не могла собраться, бралась порой за ненужные ей по хозяйству дела, например, перебирала кухонную утварь, по несколько ночей не спала, постоянно писала стихи и могла выйти на прогулку поздней ночью».
Были мысли даже положить женщину в психо-неврологический диспансер, но общими усилиями семье удалось справиться с расстройствами матери. До вторых родов, после которых она стала еще тревожнее.
Женщина кляла себя за задержку в развитии старшего ребенка и чрезмерно беспокоилась за состояние здоровья новорожденной доченьки. Даже в роковой день она вызвала детям скорую, но приехавшим на место педиатрам никто уже не открыл. Муж выпавшей из окна москвички впал в истерику после известий о смерти любимой. Психологическую помощь безутешному супругу оказывают врачи.
Напомним, утром 11 ноября в Москве на улице Чичерина из окна жилого дома выпала 9-месячная девочка, а следом за ней — ее трехлетний брат и мать. Мальчик выжил, а двое других скончались на мечте происшествия.
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Теги:
Происшествия
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