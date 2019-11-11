Чинил самолеты: туриста из РФ задержали в Швеции 

В аэропорту Стокгольма обнаружили россиянина, который прибыл в Швецию по туристической визе и устроился на работу авиамехаником.
Как сообщает RT, нелегальный рабочий был обнаружен во время проверки. Россиянин взят под стражу в соответствии с законом об иностранцах.
Отмечается, что у россиянина был служебный жетон, позволяющий ему находиться рядом с самолетами. Жетон был выдан ему управляющей компанией аэропорта. Государственная компания Swedavia, владеющая аэропортом Арланда, совместно с полицией и Транспортным управлением проведет проверку в связи с выдачей туристу разрешения на работу.
«Мы очень большое внимание уделяем безопасности на аэродроме, именно поэтому мы и проводим такие проверки. Я надеюсь, что мы вместе со Swedavia и прочими ответственными лицами изучим, что пошло не так, на тот случай, если есть какие-то недостатки или процедуры, которые мы могли бы исправить, чтобы подобного не повторилось», — заявила глава полиции в Арланде Кайса Вельден.