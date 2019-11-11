Чинил самолеты: туриста из РФ задержали в Швеции

В аэропорту Стокгольма обнаружили россиянина, который прибыл в Швецию по туристической визе и устроился на работу авиамехаником.

Как сообщает RT, нелегальный рабочий был обнаружен во время проверки. Россиянин взят под стражу в соответствии с законом об иностранцах.

Отмечается, что у россиянина был служебный жетон, позволяющий ему находиться рядом с самолетами. Жетон был выдан ему управляющей компанией аэропорта. Государственная компания Swedavia, владеющая аэропортом Арланда, совместно с полицией и Транспортным управлением проведет проверку в связи с выдачей туристу разрешения на работу.