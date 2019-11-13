Россиянка с 40 квартирами осталась без авто из-за ЖКХ

Жительница Томской области , владеющая 60-ю объектами недвижимости, среди которых 39 квартир, задолжала 2 240 000 рублей за услуги ЖКХ. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Приставы наложили запрет на перерегистрацию ее недвижимости в Росреестре , чтобы женщина не смогла продать либо передать имущество до полного погашения долга. Также через ГИБДД они наложили запрет на регистрацию ее автомобиля — Chery 2012 года выпуска.

Должница не пыталась расплатиться с коммунальщиками, поэтому приставы арестовали ее квартиру в центре города площадью почти 60 квадратных метров и машину. Автомобиль на эвакуаторе доставили на стоянку одного из взыскателей долга.

Женщине дали десять дней на оплату долга. Если она этого не сделает, имущество направят на оценку специалистом, а затем продадут.