Россиянка с 40 квартирами осталась без авто из-за ЖКХ 

Жительница Томской области, владеющая 60-ю объектами недвижимости, среди которых 39 квартир, задолжала 2 240 000 рублей за услуги ЖКХ. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Приставы наложили запрет на перерегистрацию ее недвижимости в Росреестре, чтобы женщина не смогла продать либо передать имущество до полного погашения долга. Также через ГИБДД они наложили запрет на регистрацию ее автомобиля — Chery 2012 года выпуска.
Должница не пыталась расплатиться с коммунальщиками, поэтому приставы арестовали ее квартиру в центре города площадью почти 60 квадратных метров и машину. Автомобиль на эвакуаторе доставили на стоянку одного из взыскателей долга.
Женщине дали десять дней на оплату долга. Если она этого не сделает, имущество направят на оценку специалистом, а затем продадут.
Как сообщал «Рамблер», в начале года министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что общая сумма коммунальных долгов в России составляет один триллион рублей, более 600 миллиардов из них приходится на долги управляющих компаний и жителей.