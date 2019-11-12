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Стало известно о состоянии ребенка, выпавшего из окна вместе с матерью 

Letidor.ru + ещё 8 12 ноября 2019
Стало известно о состоянии выпавшего из окна ребенка
Фото: РИА Новости
Мальчик, который выпал в Бабушкинском районе Москвы из окна вместе с матерью и сестрой, находится в стабильно тяжелом состоянии.
Как передает ТАСС, об этом в 11 октября вечером сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Мы связывались с Минздравом, спрашивали о состоянии ребенка, уточнили возраст. Ему четыре года, он в стабильно тяжелом состоянии, будем верить в лучшее, надеяться», — отметила Кузнецова в разговоре с представителем СМИ.
Напомним, что утром 11 ноября из окна девятого этажа жилого дома в Бабушкинском районе столицы выпала 36-летняя женщина и двое детей. Мать и младший ребенок скончались на месте, второго ребенка госпитализировали в реанимацию.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Женщина оставила записку, в которой попросила никого не винить в ее смерти, в том числе ее мужа.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что перед случившимся мама несколько раз звонила в скорую помощь, жалуясь на проблемы с кормлением дочки грудью, на что ей посоветовали вызвать на дом педиатра. Департамент здравоохранения частично опроверг эту информацию. Представитель ведомства рассказал РИА Новости, что эти данные не соответствуют действительности, добавив, что «все звонки, поступающие в единый городской диспетчерский центр скорой и неотложный медицинской помощи, фиксируются и сохраняются в системе».
По словам представителя ведомства, от женщины в «скорую» поступил один звонок в 8.22 с целью консультации о состоянии здоровья ребенка. После консультации было принято решение направить бригаду медиков по указанному адресу с поводом «снижение аппетита, сонливость».
«На место вызова бригада прибыла в течение 8 минут, в 08.36. По прибытии в квартиру дверь не открыли, телефон места вызова не отвечал. В 8 часов 40 минут от очевидца был зарегистрирован вызов по факту падения с высоты двоих детей и матери. Незамедлительно на вызов были отправлены четыре бригады скорой помощи: три ближайшие общепрофильные и одна специализированная выездная анестезиологии и реанимации», — добавили в департаменте.
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Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Анна Кузнецова , Минздрав РФ , РИА Новости , Москва
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