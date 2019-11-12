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Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте 

Рамблер + ещё 26 1 час назад
Осужденная в Кувейте Мария Лазарева находится на территории российского посольства и не присутствовала при вынесении приговора. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на кувейтскую газету «Аль-Кабас».
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
В МИД России на просьбу прокомментировать информацию о нахождении Лазаревой в посольстве заявили:
«Мы делаем все возможное для защиты прав российских граждан».
Ранее глава московской ТПП Владимир Платонов и член Комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров сообщили, что россиянка находится «в безопасном месте».
Как сообщал «Рамблер», в понедельник Лазарева была приговорена к 15 годам тюремного заключения и каторжным работам за растрату средств Портового управления Кувейта. Суд также постановил вернуть в казну 719 тысяч кувейтских динаров (около 2,4 млн долларов) и выплатить штраф в размере 2,138 млн кувейтских динаров (более 7 млн) совместно с ее кувейтским партнером.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Кувейт
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