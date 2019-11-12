Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте

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Осужденная в Кувейте россиянка скрылась в посольстве 

Lenta.ru + ещё 25 42 минуты назад
Осужденная на 15 лет в Кувейте россиянка Мария Лазарева скрылась в посольстве России перед оглашением вынесенного 11 ноября приговора и осталась там после него. Об этом сообщает Al-Qabas.
«Мы делаем все возможное для защиты прав российских граждан», — сказали в Министерстве иностранных дел, передает «Коммерсантъ».
Глава московской торгово-промышленной платы Владимир Платонов и член комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров подтвердили, что россиянка не была в суде, находясь в «безопасном месте».
10 ноября Лазареву, до этого приговоренную к десяти годам заключения в Кувейте и выпущенную под залог, приговорили к 15 годам лишения свободы. В документе говорится, что Лазареву обязали выполнять «каторжные работы». Кроме того, она должна будет вернуть 719 тысяч кувейтских динаров (около 2,4 миллиона долларов) и выплатить еще 2,138 миллиона кувейтских динаров (примерно семь миллионов долларов) вместе с другим обвиняемым по этому делу. После отбытия срока заключения суд постановил депортировать россиянку из Кувейта.
Марию Лазареву задержали по подозрению в растрате бюджетных средств Кувейтского портового управления (KPA) в 2017 году. Затем в отношении нее возбудили еще одно уголовное дело — о хищении средств из фонда The Port Fund. Защита считает, что дела против россиянки, единственной женщины-бизнесмена в регионе, сфабрикованы ее конкурентами, незаконно использующими административный ресурс.
В мае 2018 года Лазареву приговорили к десяти годам тюрьмы, однако в июне 2019-го отпустили под залог. Его сумма составила 3,2 миллиона долларов (около 206 миллионов рублей). При этом россиянке не разрешили покидать пределы арабской страны.
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Теги:
Происшествия , Видео , Владимир Платонов , Мария Лазарева , Владимир Сидоров , МИД
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