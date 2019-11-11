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В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы 

РИА Новости 39 минут назад
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
Фото: РИА Новости
Уголовный суд Кувейта первой инстанции в понедельник приговорил российскую предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта, говорится в тексте постановления суда, полученном РИА Новости.
Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Марию Лазареву к десяти годам лишения свободы по другому обвинению в невыполнении работ по созданию портового хаба. Международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию, и в начале мая суд постановил снять с россиянки обвинения, но разрешил освободить ее только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов), и Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до 1 миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов).
Лазарева, которая является вице-президентом и управляющим директором компании KGLI, была задержана в ноябре 2017 года. Одновременно был арестован ее кувейтский партнер Саид Дашти. Оба проходили по целому ряду обвинений, им инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнение работ по созданию портового хаба.
"Приговорить обвиняемую Марию Лазареву к 15 годам заключения и каторжным работам с немедленным исполнением. Ей надлежит вернуть 719 тысяч кувейтских динаров (около 2,4 миллиона долларов — ред.), а также выплатить штраф в размере 2,138 миллиона кувейтских динаров (более семи миллионов долларов — ред.) совместно с другим обвиняемым, проходящим по этому делу. После отбытия заключения депортировать из страны", — говорится в постановлении суда.
Защита Лазаревой настаивает, что в феврале 2019 года якобы растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью.
Как сообщил источник в команде защиты Лазаревой, россиянка собирается обжаловать принятое решение в апелляционном суде через 90 дней, как это положено по закону.
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Теги:
Происшествия , Мария Лазарева , РИА Новости , Кувейт
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