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Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте 

Рамблер 13 минут назад
Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил гражданку России Марию Лазареву к 15 годам заключения, каторжным работам и штрафу в размере 9,4 млн долларов за растрату средств Портового управления Кувейта. Об этом сообщает РИА «Новости».
Лазарева является вице-президентом и управляющим директором компании KGLI. Она была задержана в ноябре 2017 года вместе со своим кувейтским бизнес-партнером Саидом Дашти. Им выдвинули ряд обвинений, в том числе растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI.
В понедельник Лазарева была приговорена к 15 годам тюремного заключения и каторжным работам. Ей предстоит вернуть в казну 719 тысяч кувейтских динаров (около 2,4 млн долларов) и выплатить штраф в размере 2,138 млн кувейтских динаров (более 7 млн) совместно с Дашти.
Весной 2018 года суд в Кувейте уже выносил приговор Лазаревой по обвинению в невыполнении работ по созданию портового хаба. Тогда ее приговорили к 10 годам тюрьмы, однако после подачи апелляции обвинения были сняты. При этом выйти на свободу россиянка смогла лишь под залог в 1 млн кувейтских динаров (3,29 млн долларов).
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Мария Лазарева , Кувейт
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