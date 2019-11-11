Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте

Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил гражданку России Марию Лазареву к 15 годам заключения, каторжным работам и штрафу в размере 9,4 млн долларов за растрату средств Портового управления Кувейта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лазарева является вице-президентом и управляющим директором компании KGLI. Она была задержана в ноябре 2017 года вместе со своим кувейтским бизнес-партнером Саидом Дашти. Им выдвинули ряд обвинений, в том числе растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI.

В понедельник Лазарева была приговорена к 15 годам тюремного заключения и каторжным работам. Ей предстоит вернуть в казну 719 тысяч кувейтских динаров (около 2,4 млн долларов) и выплатить штраф в размере 2,138 млн кувейтских динаров (более 7 млн) совместно с Дашти.

Весной 2018 года суд в Кувейте уже выносил приговор Лазаревой по обвинению в невыполнении работ по созданию портового хаба. Тогда ее приговорили к 10 годам тюрьмы, однако после подачи апелляции обвинения были сняты. При этом выйти на свободу россиянка смогла лишь под залог в 1 млн кувейтских динаров (3,29 млн долларов).