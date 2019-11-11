На вершине горы нашли записку 30-летней давности

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На вершине российской горы обнаружили записку почти 30-летней давности 

Lenta.ru + ещё 1 23 часа назад
Якутские альпинисты обнаружили на вершине горы Мус-Хая, Оймяконский район, записку отца дочери, которая пролежала там 29 лет. Видео находки опубликовал в своем YouTube-канале телеканал «Якутия-24».
Письмо было написано жителем Ленинграда 9 августа 1990 года, который посвятил свое восхождение дочери Цветковой Анне. Альпинист пожелал дочери крепкого здоровья и счастья и предположил, что однажды она сможет подняться на гору и обнаружить его послание.
Нашедшие записку путешественники стали разыскивать Цветкову, чтобы передать ей послание отца.
В октябре 2019 года туристка сфотографировалась на фоне фонтана Треви в Риме и обнаружила трогательную сцену на заднем плане. На одном фото видно, как молодой человек делает предложение девушке, а на другом — как они обнимаются, пока Савард-Уэлье позирует перед ними. Савард-Уэлье стала разыскивать незнакомцев, чтобы поделиться с ними кадрами.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
Последние новости
Виновницу ДТП с российским «пьяным мальчиком» выпустили на свободу Виновницу ДТП с российским «пьяным мальчиком» выпустили на свободу Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик Правительство Молдавии ушло в отставку Правительство Молдавии ушло в отставку 
Теги:
Происшествия , Видео , Другое , Анна Цветкова , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова 43
Россия передумала освобождать израильтянку
Россия передумала освобождать израильтянку 144
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте 178
Украина показала «уничтожитель» Крымского моста
Украина показала «уничтожитель» Крымского моста 1513
Зеленский согласился на встречу с Путиным
Зеленский согласился на встречу с Путиным 572
Видео
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
00:58
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Происшествия
На вершине горы нашли записку 30-летней давности
00:38
На вершине горы нашли записку 30-летней давности
Происшествия Другое
Россия передумала освобождать израильтянку
00:18
Россия передумала освобождать израильтянку
Политика Ближний Восток
Детскую горку сделали из кладбищенской земли
00:42
Детскую горку сделали из кладбищенской земли
Происшествия
Медведев приехал в Барнаул на поезде
01:10
Медведев приехал в Барнаул на поезде
Политика Другое
Боярская оптом скупила квартиры бизнесмена-мошенника
01:52
Боярская оптом скупила квартиры бизнесмена-мошенника
Шоу-бизнес
«Криминала нет»: эксперты о найденных в Мойке останках
01:06
«Криминала нет»: эксперты о найденных в Мойке останках
Происшествия Криминал
Стало известно о стычке легиона Соколова с ОМОНом
01:59
Стало известно о стычке легиона Соколова с ОМОНом
Происшествия
Доцента-убийцу проверят на причастность к другим преступлениям
05:51
Доцента-убийцу проверят на причастность к другим преступлениям
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение