Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»

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На пивзаводе «Балтика» прорвало теплосеть 

Рамблер + ещё 16 31 минуту назад
На территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел прорыв теплосети, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
В результате ЧП пострадали два человека — они получили незначительные травмы.
В МЧС уточнили, что прорыв паропровода снабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» произошел на открытой территории. На месте работают аварийные службы. Организован оперативный штаб по устранению последствий аварии.
На видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, видно, что в результате взрыва при прорыве теплосети в холле одного из корпусов вылетели стекла, а на открытой территории разлетелся асфальт.
Предприятие продолжает функционировать в штатном режиме.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Катастрофы , МЧС , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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