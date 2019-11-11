Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»

На территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел прорыв теплосети, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
В результате ЧП пострадали два человека — они получили незначительные травмы.
В МЧС уточнили, что прорыв паропровода снабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» произошел на открытой территории. На месте работают аварийные службы. Организован оперативный штаб по устранению последствий аварии.
На видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, видно, что в результате взрыва при прорыве теплосети в холле одного из корпусов вылетели стекла, а на открытой территории разлетелся асфальт.
Предприятие продолжает функционировать в штатном режиме.