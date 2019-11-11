Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»

На пивзаводе «Балтика» прорвало теплосеть

На территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел прорыв теплосети, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В результате ЧП пострадали два человека — они получили незначительные травмы.

МЧС уточнили, что прорыв паропровода снабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» произошел на открытой территории. На месте работают аварийные службы. Организован оперативный штаб по устранению последствий аварии.

На видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, видно, что в результате взрыва при прорыве теплосети в холле одного из корпусов вылетели стекла, а на открытой территории разлетелся асфальт.

Предприятие продолжает функционировать в штатном режиме.