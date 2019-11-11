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Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы 

Рамблер 44 минуты назад
СК РФ опубликовал видеозапись, сделанную оперативниками в квартире доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки и своей сожительницы Анастасии Ещенко.
На записи, размещенной на Youtube-канале Следственного комитета, видно, что в квартире хранилось множество исторических предметов: рыцарские доспехи, мундиры, старинное оружие.
Ведьма страшная. Доцент объяснил убийство аспирантки
Также в видео показан момент, когда Соколов пытался избавиться от частей тела своей жертвы, бросив пакет в реку Мойку.
Как ранее сообщал «Рамблер», 9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге спасли доцента СПбГУ, историка Олега Соколова. В его рюкзаке нашли две отсеченные женские руки. При обысках в квартире преподавателя обнаружили останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко — сожительницы Соколова. Мужчина признался в убийстве и заявил, что собирался утопить части тела Ещенко в реке.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов , СКР
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