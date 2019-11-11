Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы

СК РФ опубликовал видеозапись, сделанную оперативниками в квартире доцента СПбГУ Олега Соколова , подозреваемого в убийстве аспирантки и своей сожительницы Анастасии Ещенко.

На записи, размещенной на Youtube-канале Следственного комитета, видно, что в квартире хранилось множество исторических предметов: рыцарские доспехи, мундиры, старинное оружие.

Также в видео показан момент, когда Соколов пытался избавиться от частей тела своей жертвы, бросив пакет в реку Мойку.

Как ранее сообщал «Рамблер», 9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге спасли доцента СПбГУ, историка Олега Соколова. В его рюкзаке нашли две отсеченные женские руки. При обысках в квартире преподавателя обнаружили останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко — сожительницы Соколова. Мужчина признался в убийстве и заявил, что собирался утопить части тела Ещенко в реке.