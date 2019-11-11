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СМИ сообщили о гибели пьяной воспитательницы в бассейне детского сада в Уфе 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Пьяная воспитательница утонула в детсаду
Фото: РИА Новости
В Уфе в бассейне одного из детских садов утонула воспитательница, предположительно, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Женщина была госпитализирована, однако медикам не удалось спасти ее.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 8 ноября, однако известно об этом стало только сейчас. Криминальных следов смерти не обнаружено, вероятно, женщина упала в воду, не удержав равновесие, сообщает портал «Ufa1» со ссылкой на источник.
Следственный комитет Башкирии начал проверку по факту происшествия.
Ранее в Перми во время тренировки по синхронному плаванию утонула девочка, позже выяснилось, что ребенка достали из воды спустя шесть минут.
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Теги:
Происшествия , СКР , Уфа
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