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Психолог заявил, что у москвички, выпавшей из окна, была шизофрения 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Психолог поставил диагноз выпавшей из окна москвичке
Фото: Соцсети/ Вечерняя Москва
Женщина, выпавшая из окна с детьми в Бабушкинском районе Москвы, страдала шизофренией. Она действовала по сценарию, который сама себе придумала. Такое предположение сделал врач-психолог, специалист по поведению людей в экстремальных состояниях Леонид Китаев-Смык, комментируя корреспонденту «Вечерней Москвы» трагедию.
Эксперт отмечает, что действия женщины свойственны исключительно людям с психопатией.
— Здесь явное девиантное поведение, которое вызвало изменения психики. А при шизофреническом бреде у больного в сознании возникает некий сценарий действий. Соответственно, окружающие — дети, муж, соседи — воспринимаются уже не как близкие и знакомые люди, а как персонажи. И каждому из этих персонажей приписывается определенная роль, — уверен эксперт. — Как это часто бывает у подобных личностей, болезненное состояние побуждает их действовать по сценарию, который они знают наперед.
Напомним, 36-летняя местная москвичка Людмила Соколова вместе со своими детьми выпала из окна девятого этажа. Перед смертью она оставила записку, в которой просила не сажать супруга в тюрьму, а его просила простить ее. Соколова и ее девятимесячная дочь погибли от полученных травм, а трехлетний сын остался живым и находится в реанимации. Супругу погибшей Виталию на месте происшествия стало плохо, его доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По словам соседей, семья была благополучной и никогда не устраивала разборок или драк.
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Теги:
Происшествия , Людмила Соколова , СКР , Москва
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