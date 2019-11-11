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Провалившиеся под лед мужчины погибли под Мурманском 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Провалившиеся под лед мужчины погибли под Мурманском
Фото: РИА Новости
В Мурманской области двое местных жителей погибли в результате падения в воду в под лед озера Имандра. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
По некоторым данным, мужчина 1985 года рождения утонул в озере Имандра недалеко от поселка Зашеек Полярнозоринского района вместе со своим знакомым 1978 года рождения.
Уточняется, что в результате поисково-спасательной операции были обнаружены их тела. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Отмечается, что мужчины передвигались на мотобуксировщике по льду озера, однако они не учли неокрепший слой обледенелого покрова.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Мурманск , Мурманская Область
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