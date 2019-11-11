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Останки убитой аспирантки нашли на дне реки 

Рамблер + ещё 25 1 час назад
Останки убитой аспирантки нашли на дне реки
Фото: РИА Новости
Водолазы фрагменты тела петербургской аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой сознался доцент СПбГУ Олег Соколов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём!».
По данным канала, фрагмент тела Ещенко вытащили из реки Екатерингофки у дома № 4 по Гапсальской улице.
Самого подозреваемого в убийстве, ученого-историка Олега Соколова уже доставили в суд, где изберут ему меру пресечения.
Ранее, по данным РИА Новости. Спасатели пообещали работать до тех пор, пока не найдут все останки Анастасии Ещенко.
«Сейчас на месте работают 11 человек спасателей. Мы планируем метр за метром обследовать дно Мойки. Но мы не знаем, как плотно были завязаны пакеты с фрагментами тела. Если в них попал воздух, то их могло унести поверхностным течением и ветром вплоть до Финского залива», — сказал представитель поисково-спасательной службы Петербурга.
«Рамблер» писал, что, по версии следствия, 63-летний историк Олег Соколов застрелил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, тело расчленил, а останки по частям попытался сбросить в Мойку. По словам адвоката, Соколов раскаялся. Защита Соколова также планирует доказать, что он совершил преступление в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Олег Соколов , РИА Новости
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