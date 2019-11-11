Соколов разрыдался в суде

«Не мучайте меня»: у историка Соколова случилась в суде истерика

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 63-летний Соколов, доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета, в ходе ссоры из обреза застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко — свою выпускницу и возлюбленную.

Он был задержан после того, как упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге в попытке выбросить туда руки расчлененной жертвы.

Профессор дал признательные показания. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Ранее следствие объявляло о намерении ходатайствовать об аресте Соколова. Суд рассматривает вопрос избрания ему меры пресечения прямо сейчас.

По сведениям «СМИ_ли», в суде у Олега Соколова началась истерика, среди прочего в ходе нее он призвал не мучить его.