Соколов разрыдался в суде

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«Не мучайте меня»: у историка Соколова случилась в суде истерика 

Рамблер 40 минут назад
Историк Олег Соколов, убивший свою бывшую студентку, устроил истерику в суде. Об этом сообщает телеграм-канал «СМИ_ли».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 63-летний Соколов, доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета, в ходе ссоры из обреза застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко — свою выпускницу и возлюбленную.
Он был задержан после того, как упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге в попытке выбросить туда руки расчлененной жертвы.
Профессор дал признательные показания. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Ранее следствие объявляло о намерении ходатайствовать об аресте Соколова. Суд рассматривает вопрос избрания ему меры пресечения прямо сейчас.
По сведениям «СМИ_ли», в суде у Олега Соколова началась истерика, среди прочего в ходе нее он призвал не мучить его.
Перед тем доцент попросил понять и простить его, однако не просил отпустить. Ранее о том, что Соколов попросит суд отправить его в следственный изолятор, заявлял и его адвокат Александр Почуев. Впрочем, сам юрист заявил, что будет настаивать на домашнем аресте, так как «это не рядовое преступление, есть вопросы».
Комментарии61 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Александр Почуев , Олег Соколов , ФСИН
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