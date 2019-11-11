Появились подробности об убитой выпускнице СПбГУ

Убитая выпускница СПбГУ была отличницей и активисткой в школе

Предполагаемая жертва доцента СПбГУ Олега Соколова Анастасия Ещенко в школе была отличницей и активисткой, рассказал РИА Новости заместитель главы Калининского района Кубани Сергей Рубцов

По его словам, Ещенко — выпускница школы в станице Старовеличковская.

"Девочка училась хорошо, активистка была, во всех мероприятиях участие принимала — школы, района, олимпиадах, знаем мы ее. Ребёнок был на виду у нас… Она по баллам ЕГЭ поступила (в Санкт-Петербургский университет — ред.). У неё высокие баллы были, она попала туда… Плюс у неё еще золотая медаль была… Все в ужасе. У нас в станице…. Такого у нас, сколько мы живём, такого у нас не было. В шоке все", — рассказал агентству Рубцов.

По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве.

Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 64-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном. Суд в понедельник примет решение о мере пресечения подозреваемому.