Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке 

Рамблер 35 минут назад
Людмила Соколова, выпавшая из окна с двумя детьми, была с чудинкой, заявила, как сообщает «Московский комсомолец», ее соседка.
Сегодня утром, как сообщал «Рамблер», 36-летняя жительница Москвы Соколова с двумя своими детьми выпала из окна своей квартиры. В результате падения она и ее девятимесячная дочь погибли, а трехлетний сын Соколовой выжил. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
«Семья очень хорошая была, но она (Людмила. — Прим. ред.), мне кажется, с чудинкой немножко была. Извините за выражение!» — заявила ее соседка.
Женщина отметила, что такое впечатление Соколова производила тем, как одевалась — «то платок повяжет, то шапочка такая… вязанная». По ее словам, сейчас так не одевается никто.
Соседка вновь подчеркнула, что «вообще» семья была очень хорошей и дружной, а также рассказала что родители супруга Людмилы жили вместе с ними, когда не жили на даче. Кроме того, женщина высказала мнение, что отношения между Людмилой и ее супругом были хорошими, а их сын был несколько болезненным ребенком — плохо ходил и говорил.
Комментарии2 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , Людмила Соколова , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности об убитой выпускнице СПбГУ
Появились подробности об убитой выпускнице СПбГУ 2
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено 2
Соловьев раскритиковал ход дела доцента-убийцы
Соловьев раскритиковал ход дела доцента-убийцы 436
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве 3
В Госдуме объяснили сочувствие россиян к солдату-убийце
В Госдуме объяснили сочувствие россиян к солдату-убийце 1
Видео
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
04:00
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
Политика Наука и техника
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
01:24
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
Происшествия
Польша отказалась сближаться с Россией
00:54
Польша отказалась сближаться с Россией
В мире Европа
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
05:51
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
Происшествия
России задолжали 13 миллиардов долларов
03:31
России задолжали 13 миллиардов долларов
Армия Оружие
Гениальные способы избавиться от тонн мусора
12:56
Гениальные способы избавиться от тонн мусора
Общество
Пожарный-пироман поджигал дома соседей
00:55
Пожарный-пироман поджигал дома соседей
Происшествия
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
01:06
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
Происшествия
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
03:53
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
Происшествия
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение