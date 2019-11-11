Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке

Сегодня утром, как сообщал «Рамблер», 36-летняя жительница Москвы Соколова с двумя своими детьми выпала из окна своей квартиры. В результате падения она и ее девятимесячная дочь погибли, а трехлетний сын Соколовой выжил. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Семья очень хорошая была, но она (Людмила. — Прим. ред.), мне кажется, с чудинкой немножко была. Извините за выражение!» — заявила ее соседка.

Женщина отметила, что такое впечатление Соколова производила тем, как одевалась — «то платок повяжет, то шапочка такая… вязанная». По ее словам, сейчас так не одевается никто.

Соседка вновь подчеркнула, что «вообще» семья была очень хорошей и дружной, а также рассказала что родители супруга Людмилы жили вместе с ними, когда не жили на даче. Кроме того, женщина высказала мнение, что отношения между Людмилой и ее супругом были хорошими, а их сын был несколько болезненным ребенком — плохо ходил и говорил.