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Врачи ошиблись и «похоронили» живого пациента 

Lenta.ru 40 минут назад
Врачи «похоронили» живого пациента
Фото: Кадр: CEN
В колумбийском городе Барранкилья доктора признали мертвым живого пациента. Об этом сообщает информационный портал Seven News.
80-летний Канделарио Гутьеррес Эрнандес (Candelario Gutierrez Hernandez) из города Понедера находился в больнице из-за проблем с дыханием. В семь часов утра ему констатировали смерть.
«Нам сказали, что он скончался от естественных причин. Затем нам выдали свидетельство о его смерти. Его труп оставили в больнице в специальном мешке, — рассказывает дочь мужчины Гутьеррес Фонтальво (Gutierrez Fontalvo). — Однако прибывшие гробовщики сообщили нам, что мужчина еще жив».
Семья тут же позвонила представителям больницы, которые подтвердили, что пациент жив.
«Больного проверили несколько докторов, и все они говорили одно и то же, — вспоминает Гутьеррес Фонтальво. — Мы приехали туда и увидели, что он моргает и шевелит руками. Он был теплым».
«Когда я дотронулась до него, он заплакал и ненадолго открыл глаза. Затем он снова моргнул, и я сказала семье: "Мой дядя еще жив"» — рассказывает его племянница Лузнейра Гутьеррес (Luzneira Gutierrez).
Канделарио Гутьеррес Эрнандес скончался лишь в 18:30 того же дня.
Больница, которая преждевременно выдала свидетельство о смерти пациента, пока не прокомментировала инцидент. Вскоре она планирует выпустить пресс-релиз. Остается неизвестным, будет ли семья покойного подавать против клиники судебный иск.
В конце октября сообщалось, что в американском городе Порт-Анджелес, штат Вашингтон, женщина подала в суд на медицинский центр «Олимпик» за халатное отношение к ее больной матери. Согласно судебному иску, тело покойной доставили в морг с увечьями и в окровавленной простыне.
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Теги:
Происшествия , В мире
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