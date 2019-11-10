Появилось видео с избавляющимся от тела доцентом

Опубликовано видео с преподавателем СПбГУ, выбрасывающим в реку улики

В Сети появилось видео с камер видеонаблюдения, зафиксировавших подозреваемого в убийстве своей студентки Анастасии Ещенко преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова

На кадрах видно, что в ночное время мужчина выбрасывает в реку Мойку темного цвета мешки. По предварительным данным, в них находятся останки убитой девушки.

На записи заметно, что Соколова чуть не поймал на месте преступления случайный прохожий. Историк дождался, когда прохожий уйдет и после этого выбросил груз в воду. После он скрылся.

Через несколько минут преподаватель вернулся с двумя новыми пакетами и также выкинул их в Мойку, некоторое время наблюдая, как они тонут.

Видео опубликовал портал 78.ru.

Напомним, что 9 ноября преподавателя СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки. В ходе обыска в доме Соколова обнаружили части женского тела и окровавленную пилу. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Мужчину подозревают в убийстве его студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко. Ранее адвокат Соколова сообщал, что его подзащитного доставили к следователям, где тот оформил явку с повинной и признался в содеянном.