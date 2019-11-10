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Опубликовано видео с преподавателем СПбГУ, выбрасывающим в реку улики 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Появилось видео с избавляющимся от тела доцентом
Фото: Youtube
В Сети появилось видео с камер видеонаблюдения, зафиксировавших подозреваемого в убийстве своей студентки Анастасии Ещенко преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова.
Сосед доцента раскрыл детали убийства студентки
На кадрах видно, что в ночное время мужчина выбрасывает в реку Мойку темного цвета мешки. По предварительным данным, в них находятся останки убитой девушки.
На записи заметно, что Соколова чуть не поймал на месте преступления случайный прохожий. Историк дождался, когда прохожий уйдет и после этого выбросил груз в воду. После он скрылся.
Через несколько минут преподаватель вернулся с двумя новыми пакетами и также выкинул их в Мойку, некоторое время наблюдая, как они тонут.
Видео опубликовал портал 78.ru.
Напомним, что 9 ноября преподавателя СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки. В ходе обыска в доме Соколова обнаружили части женского тела и окровавленную пилу. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
Мужчину подозревают в убийстве его студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко. Ранее адвокат Соколова сообщал, что его подзащитного доставили к следователям, где тот оформил явку с повинной и признался в содеянном.
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Теги:
Происшествия , Олег Соколов
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