Застрелен адвокат фигуранта дела Вороненкова

СМИ: на Украине застрелили адвоката одного из фигурантов дела Вороненкова

Адвокат Святослав Пархоменко, защитник одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Александра Лося, застрелен в лесу в Житомирской области Украины, передает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Происшествие произошло в лесных угодьях неподалеку от Радомышля. По предварительной информации, между адвокатом и браконьерами произошел конфликт, в результате которого мужчина получил смертельное огнестрельное ранение. По неофициальной информации, речь идет об адвокате Святославе Пархоменко, который является защитником Александра Лося — подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова", — пишет агентство.

Отмечается, что полиция Житомирской области пока не подтвердила факт стрельбы в лесу около Радомышля или гибели человека от огнестрельного ранения.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком был Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое. В октябре 2019 года агентство "Украинские новости" передало, что Печерский районный суд Киева снял подозрения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова.

Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.