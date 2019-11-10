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СМИ: на Украине застрелили адвоката одного из фигурантов дела Вороненкова 

РИА Новости 10 минут назад
Застрелен адвокат фигуранта дела Вороненкова
Фото: РИА Новости
Адвокат Святослав Пархоменко, защитник одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Александра Лося, застрелен в лесу в Житомирской области Украины, передает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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"Происшествие произошло в лесных угодьях неподалеку от Радомышля. По предварительной информации, между адвокатом и браконьерами произошел конфликт, в результате которого мужчина получил смертельное огнестрельное ранение. По неофициальной информации, речь идет об адвокате Святославе Пархоменко, который является защитником Александра Лося — подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова", — пишет агентство.
Отмечается, что полиция Житомирской области пока не подтвердила факт стрельбы в лесу около Радомышля или гибели человека от огнестрельного ранения.
Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком был Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое. В октябре 2019 года агентство "Украинские новости" передало, что Печерский районный суд Киева снял подозрения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова.
Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
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Теги:
Происшествия , Харьков
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