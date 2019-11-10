Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицию известили об «Акте мести русским» 

Рамблер 10 минут назад
Полицию известили об «Акте мести русским»
Фото: РИА Новости
Российским силовикам поступили электронные письма с угрозами об «акте мести русским».
Спецслужбы, метрополитен и торговые центры Петербурга получили несколько писем о якобы предстоящих терактах в Северной столице и Москве. Об этом сообщает «Фонтанка».
Письма озаглавлены «Акт мести русским» и подписаны «Шахидка». Они отправлены с электронного адреса, зарегистрированного жительницей Москвы Ладе Селезнёвой — дочерью адвоката Сергея Селезнёва.
«Нами доставлена партия взрывчатого вещества массой 135 кг, из которого изготовили 15 взрывных устройств… Нами подготовлено семь баллонов из-под сжиженного пропана-бутана» — говорится в посланиях.
Сообщается, что бомбы якобы заложены в петербургских торговых комплексах.
В начале ноября с почтового ящика» самого Сергея Селезнева неизвестные угрожали устроить взрывы на станциях метро «Невский проспект» и «Площадь Восстания».
Полиция возбудила уголовное дело за ложное сообщение о теракте. Селезнёва проверили, но он не стал подозреваемым — выяснилось, что его почту и почту его родных попросту взломали хакеры. Уже полтора года от их имени рассылают «террористические» письма и непристойные предложения.
За это время от имени Селезнева разослали сообщения о возможном минировании самолётов в Москве, Петербурге, на Кипре, в Италии, Белоруссии, многочисленных ТРК в городах России. Ни один факт не подтвердился.
Сам адвокат говорит, что ему стали мстить после того как он стал представлять интересы ЗАО «Тверской нефтеперерабатывающий комплекс».
Между тем некоторые страны Европы внесли Селезнёва в список лиц, причастных к международной преступной деятельности, а в США его обвинили сутенёром. Теперь МИД России пытается выяснить у зарубежных государств, на каком основании они оклеветали невинного человека.
Ранее «Рамблер» сообщал, что сотрудники компании «Яндекс» выявили и нейтрализовали попытки кибератак на сервисы компании.
Видео дня. Киностудию Warner Bros эвакуировали из-за пожаров в Калифорнии
Комментарии122 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Сергей Селезнев , МИД , Яндекс , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец прокомментировал убийство аспирантки
Отец прокомментировал убийство аспирантки 2
Жители Сибири остались без интернета
Жители Сибири остались без интернета
Обвиненный в убийстве россиянин найден мертвым в Сиднее
Обвиненный в убийстве россиянин найден мертвым в Сиднее
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге 255
Стал известен срок наступления климатической зимы
Стал известен срок наступления климатической зимы 4
Видео
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
01:06
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
Происшествия
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
03:53
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
Происшествия
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
05:51
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
Происшествия Криминал
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
01:14
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
Армия
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
04:23
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
Армия
Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ
01:08
Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ
Общество
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
05:51
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
Криминал Происшествия
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
00:42
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
Общество Другое
Ефремов: «Я — не алкоголик»
00:49
Ефремов: «Я — не алкоголик»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение