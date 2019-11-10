Полицию известили об «Акте мести русским»

Российским силовикам поступили электронные письма с угрозами об «акте мести русским».

Спецслужбы, метрополитен и торговые центры Петербурга получили несколько писем о якобы предстоящих терактах в Северной столице и Москве . Об этом сообщает «Фонтанка»

Письма озаглавлены «Акт мести русским» и подписаны «Шахидка». Они отправлены с электронного адреса, зарегистрированного жительницей Москвы Ладе Селезнёвой — дочерью адвоката Сергея Селезнёва

«Нами доставлена партия взрывчатого вещества массой 135 кг, из которого изготовили 15 взрывных устройств… Нами подготовлено семь баллонов из-под сжиженного пропана-бутана» — говорится в посланиях.

Сообщается, что бомбы якобы заложены в петербургских торговых комплексах.

В начале ноября с почтового ящика» самого Сергея Селезнева неизвестные угрожали устроить взрывы на станциях метро «Невский проспект» и «Площадь Восстания».

Полиция возбудила уголовное дело за ложное сообщение о теракте. Селезнёва проверили, но он не стал подозреваемым — выяснилось, что его почту и почту его родных попросту взломали хакеры. Уже полтора года от их имени рассылают «террористические» письма и непристойные предложения.

За это время от имени Селезнева разослали сообщения о возможном минировании самолётов в Москве, Петербурге, на Кипре, в Италии, Белоруссии, многочисленных ТРК в городах России. Ни один факт не подтвердился.

Сам адвокат говорит, что ему стали мстить после того как он стал представлять интересы ЗАО «Тверской нефтеперерабатывающий комплекс».