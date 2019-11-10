Полицию известили об «Акте мести русским» 

Российским силовикам поступили электронные письма с угрозами об «акте мести русским».
Спецслужбы, метрополитен и торговые центры Петербурга получили несколько писем о якобы предстоящих терактах в Северной столице и Москве. Об этом сообщает «Фонтанка».
Письма озаглавлены «Акт мести русским» и подписаны «Шахидка». Они отправлены с электронного адреса, зарегистрированного жительницей Москвы Ладе Селезнёвой — дочерью адвоката Сергея Селезнёва.
«Нами доставлена партия взрывчатого вещества массой 135 кг, из которого изготовили 15 взрывных устройств… Нами подготовлено семь баллонов из-под сжиженного пропана-бутана» — говорится в посланиях.
Сообщается, что бомбы якобы заложены в петербургских торговых комплексах.
В начале ноября с почтового ящика» самого Сергея Селезнева неизвестные угрожали устроить взрывы на станциях метро «Невский проспект» и «Площадь Восстания».
Полиция возбудила уголовное дело за ложное сообщение о теракте. Селезнёва проверили, но он не стал подозреваемым — выяснилось, что его почту и почту его родных попросту взломали хакеры. Уже полтора года от их имени рассылают «террористические» письма и непристойные предложения.
За это время от имени Селезнева разослали сообщения о возможном минировании самолётов в Москве, Петербурге, на Кипре, в Италии, Белоруссии, многочисленных ТРК в городах России. Ни один факт не подтвердился.
Сам адвокат говорит, что ему стали мстить после того как он стал представлять интересы ЗАО «Тверской нефтеперерабатывающий комплекс».
Между тем некоторые страны Европы внесли Селезнёва в список лиц, причастных к международной преступной деятельности, а в США его обвинили сутенёром. Теперь МИД России пытается выяснить у зарубежных государств, на каком основании они оклеветали невинного человека.
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