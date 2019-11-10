Знакомая историка Соколова рассказала о его домогательствах

Петербургские журналисты разыскали знакомую доцента Олега Соколова , которой он домогался пять лет назад. Девушка сообщила, что Соколов удерживал ее в квартире и пытался насильно поцеловать. Об этом сообщает портал «Невские новости»

Петербурженка Надежда Капранова рассказала, что с Олегом Соколовым ее познакомил друг. Доцент был всегда крайне любезен, хоть и немного самодоволен. Однажды он пригласил девушку домой, чтобы предложить ей работу фотографа. Ее это немного смутило, но затем она согласилась. Дома у доцента Капранову ждал сюрприз.

«Каково же было мое изумление, когда, войдя в комнату, я увидела накрытый стол: вино, фрукты и несколько видов пирогов. Он всячески старался меня накормить, напоить, я от всего отказывалась. Спросила про работу, но поняла, что предложить ему мне совсем нечего», — рассказала Надежда.

По ее словам, ей пришлось долго слушать истории о скачках на коне, «солдатах» Соколова и прочем. В конце концов доцент прямо выказал свои намерения.

«Уже просто руки начал ко мне протягивать, я впала в состояние шока. Тогда меня хватило только на то, чтобы сказать: «О нет, давайте без этого». Он удивился. Сказал, что все «его» (видимо, жена с детьми) уехали на дачу и нам никто не помешает», — вспомнила Надежда.

Когда она собралась уходить, Соколов стал препятствовать, пытался ее поцеловать.

«Всячески старался на прощание меня поцеловать, пришлось опять уворачиваться. Домой я практически бежала», — рассказала девушка.

По ее словам, откровенного насилия не было, но домогательства ее невероятно оскорбили, и по сей день ей неприятно вспоминать тот эпизод.

Между тем, криминальный феномен Соколова вызвал большой резонанс в западной прессе.

Le monde пишет, что Соколов был рыцарем Почетного легиона с 2003 года. Являлся советником в Институте социальных, экономических и политических наук (Issep). Этот институт основан бывшим депутатом Марионом Марешалем. Марешаль уже заявил , что уволил Соколова.

«Мы с ужасом узнали из прессы о жестоком преступлении, предположительно совершенном Олегом Соколовым. Он был профессором кафедры современной истории в Университете Санкт-Петербурга, приглашался в Высшую школу искусств в Сорбонне, был награжден орденом Почетного легиона. Мы никогда не предполагали, что он способен на такой отвратительный поступок», — говорится в заявлении французского института.

Портал BBC сообщает, что «известный российский историк признался в убийстве своей любовницы — бывшей студентки». Издание иллюстрирует материал фотографией Соколова в мундире Наполеона на коне.

В Италии уже знают, что сегодня Соколова повезли на допрос в управление СКР

«63-летний историк сначала был госпитализирован по поводу сильного переохлаждения, но сегодня его отвезли в полицейский участок для допроса», — сообщает итальянское информационное агентство ANSA.