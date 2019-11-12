Стрельба произошла на севере Москвы

В Москве задержан гость «стреляющей свадьбы»

Полицейские задержали хулигана, который устроил стрельбу на свадебных гуляниях, сообщает ТАСС. Пострадавших нет.

По данным агентства, инцидент произошёл в ночь на 12 ноября в одном из жилых домов по Ленинградскому шоссе. Соседи, услышав выстрелы, вызвали полицию. Оказалось, что стрельбу открыл один из гостей на свадьбе.

«Полицейские, прибыв на место, установили, что мужчина произвел вверх несколько выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия. Правонарушитель задержан, пострадавших нет», — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стрельба на свадьбе у стен Казанского Кремля вызвала широкий общественный резонанс. В Сети был опубликован ролик, на котором запечатлён мужчина, стоящий рядом с автомобилем и стреляющий в воздух. Автор видео сообщил, что таким образом праздновалось бракосочетание одного из членов местного ОПГ. Впоследствии полицейские отрапортовали, что стрелявшего нашли, а изъятое у него оружие оказалось неогнестрельным.