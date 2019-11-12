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Гость устроил стрельбу на свадьбе в Москве 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Гость устроил стрельбу на свадьбе в Москве
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look
Сообщение о хулиганстве поступило в столичную полицию в ночь на 12 ноября. Прибывшие на место сотрудники МВД выяснили, что мужчина стрелял в воздух из неустановленного огнестрельного оружия.
Инцидент произошёл в доме 134 по Ленинградскому шоссе, уточняется, что по этому адресу проходили свадебные гуляния. Хулиган задержан, передаёт источник News.ru в экстренных службах столицы.
Как писал News.ru ранее, московская прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы и правозащитника Павла Пятницкого, устроившего стрельбу в центре столицы.
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , Москва
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