Названа причина смерти аспирантки в Петербурге

Названа возможная причина смерти аспирантки в Петербурге

Названа возможная причина смерти аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета 24-летней Анастасии Ещенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

— Предварительно, убийство произошло еще 7 ноября подозреваемый застрелил девушку из обреза и оставил тело в комнате, — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что преступление могло произойти во время ссоры.

Напомним, что 9 ноября преподавателя СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки. В ходе обыска в доме Соколова обнаружили части женского тела и окровавленную пилу. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Мужчину подозревают в убийстве его студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко. Ранее адвокат Соколова сообщал, что его подзащитного доставили к следователям, где тот оформил явку с повинной и признал свою вину.