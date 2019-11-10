Названа причина смерти аспирантки в Петербурге

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Названа возможная причина смерти аспирантки в Петербурге 

Вечерняя Москва + ещё 34 1 час назад
Названа возможная причина смерти аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета 24-летней Анастасии Ещенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
— Предварительно, убийство произошло еще 7 ноября подозреваемый застрелил девушку из обреза и оставил тело в комнате, — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что преступление могло произойти во время ссоры.
Напомним, что 9 ноября преподавателя СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки. В ходе обыска в доме Соколова обнаружили части женского тела и окровавленную пилу. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
Мужчину подозревают в убийстве его студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко. Ранее адвокат Соколова сообщал, что его подзащитного доставили к следователям, где тот оформил явку с повинной и признал свою вину.
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Комментарии28 
Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Олег Соколов , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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