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«Одержимый гений»: что говорят об убившем девушку историке 

Газета.Ru + ещё 53 2 часа назад
«Одержимый гений»
Фото: Газета.ru
В Санкт-Петербурге закончили искать останки 24-летней Анастасии Ещенко, убитой своим научным руководителем доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, с которым она состояла в романтических отношениях. Ученый-историк уже оформил явку с повинной — в понедельник ему изберут меру пресечения. Тем временем, люди, знакомые с Соколовым, говорят о том, что на убийство он мог пойти, скорее всего, в состоянии аффекта.
Следователи допросили историка, доцента СПбГУ Олега Соколова — как сообщил РЕН ТВ его адвокат Александр Почуев, он дал признательные показания. Стали достоверно известны и некоторые подробности происшествия — так, источники в правоохранительных органах сообщили РИА «Новости», что девушка погибла от огнестрельного ранения.
Тем временем, люди, знающие Олега Соколова, не могут поверить в произошедшее — несмотря на то, что в университете он имел репутацию человека весьма эксцентричного, для них его образ с трудом вяжется с кровавой историей убийства.
Так, давняя знакомая историка на условиях анонимности рассказала «Газете.Ru», что Соколов был «одержимым гением» — но к женщинам был добр и снисходителен. «В молодости женщин любил как эстет, относился как ним по-доброму и снисходительно, менял как перчатки, — говорит собеседница издания. — Верится с трудом, что он на такое способен — он был патологически брезглив».
Женщина признала, что по характеру ученый действительно всегда был чрезвычайно вспыльчивым, однако на преступление он мог бы решиться, по ее мнению, только в состоянии аффекта.
«Только состояние аффекта от ревности и обиды, — говорит она. — Он взращивал своих девушек, образовывал и давал карьеру. Он не серийный убийца, он беззащитный ученый которого предали».
Петербургский блогер Дмитрий Пучков, известный под прозвищем «Гоблин», был знаком с подозреваемым и записал несколько видеороликов об истории наполеоновских войн с участием Олега Соколова. Он написал в своем Facebook, что историка «травили годами». В комментариях к его посту об убийстве вчера еще высказывались предположения о том, что сообщения о том, что доцент СПбГУ убил и расчленил свою возлюбленную — не более, чем «вброс» от его недругов.
Однако надежды знакомых Соколова не оправдались — историк признался в убийстве.
Студенты же отзываются о Соколове как о крайне эмоциональном и эксцентричном преподавателе. «Он великолепный лектор. Лучше на истфаке нет сегодня. Он великолепный специалист по эпохе Наполеона. Один из крупнейших в России. На лекциях переходил на французский, пародировал Наполеона и его генералов, — рассказал студент Федор Данилов изданию „Фонтанка“. — Мог голос повысить сильно. Я с ним по телефону один раз интервью брал для студенческой газеты. Он на меня кричал из-за сложного вопроса. Все к нему относились как к фрику, который полностью в своей теме. Однако никто не думал, что он способен на такое убийство».
О том, что преподаватель кричал на студентов, рассказала и собеседница «Газеты.Ru» Алина Ампелонская. «Соколов у меня преподавал курс общей истории — тогда он мне нравился как лектор, но с ним было очень тяжело иметь контакты даже на самом нейтральном уровне преподаватель-студент. Например, на одном из экзаменов он сначала задал мне вопрос, а потом, все больше распаляясь, стал кричать на меня на французском. Я была в шоке, а потом узнала, что он и на лекциях на студентов часто кричал», — призналась она.
Олег Соколов уже оказывался в центре нескольких скандалов. Так в марте 2018 года в сети появилось видео, на котором преподаватель кричит и в грубой форме выгоняет студентов со свое лекции.
Известно, что лекция была открытая. На кадрах видеозаписи видно, что по окончании занятии молодой человек задает мужчине неудобный вопрос — он упрекнул историка в том, что тот ранее был уличен во лжи, подлогах и воровстве концепции. Однако Соколов в грубой форме перебивает собеседника. «Молодой человек, если вы пришли сюда оскорблять, то давайте идите вон. Вообще не хочу слушать, убирайтесь отсюда», — потребовал доцент. После этого юношу грубо вытолкали из лектория.
Также в 2018 году одна из бывших студенток Соколова рассказала «МК» о том, что тоже около 10 лет назад состояла с ним в романтических и интимных отношениях.
По словам бывшей возлюбленной, когда она решила уйти от историка, он на нее напал — он привязал ее к стулу и стал угрожать горячим утюгом.
«Он поднес его к моему лицу, так что я ощущала исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться и одуматься, он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут». — описывала истязания девушка в своем заявлении в полицию.
Те, кто говорит о травле Соколова, имеют в виду его конфликт с публицистом Евгением Понасенковым, в прошлом году обвинившим историка в плагиате. Дело в том, что в 2017 году, как сообщает «МК», Понасенков обвинил Соколова в том, что историк заимствовал его «концептуальный тезис-формулу об ответственности Александра I в развязывании всего конфликта с Наполеоном (1805–1815 гг.)».
Последовали судебные разбирательства, два из которых Понасенков проиграл — в частности, в декабре 2018 года Савеловский суд Москвы обязал его выплатить 170 тыс. рублей и удалить из сети порочащую Соколова информацию. Однако совсем недавно, 1 ноября 2019 года Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск Евгения Понасенкова, обязал историка Соколова извиниться и выплатить денежную компенсацию за причиненный публицисту моральный вред.
Меру пресечения доценту СПбГУ историку Олегу Соколову, уже признавшемуся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, изберут в понедельник, 11 ноября. Он уже оформил явку с повинной. Сейчас в Санкт-Петербурге искать останки 24-летней девушки — о результатах пока не сообщается.
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Теги:
Происшествия , Дмитрий Пучков , Федор Данилов , Евгений Понасенков , Олег Соколов , МВД , Газета.Ru , Фонтанка.Ру , РИА Новости
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