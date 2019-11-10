В воинской части Шамсутдинова не нашли «забитых» солдат

После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат

«Я сам являюсь кадровым офицером, я командовал личным составом, я знаю, как выглядят солдаты, которые чем-то напуганы, забиты и изнеможены

Я там этого не увидел», — сказал Шерин, отметив, что к его приезду в части бы не успели подготовиться.

Ранее в ноябре председатель комитета солдатских матерей Читы Валентина Мордова сообщила, что ей отказали в посещении воинской части, где произошла бойня. По ее словам, запрет за вход связан с секретным статусом объекта.

6 ноября издание Baza со ссылкой на показания Шамсутдинова сообщило, что тот расстрелял своих сослуживцев из-за угрозы его «опустить». Все должно было произойти после караула.

«Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют», — рассказал подозреваемый.