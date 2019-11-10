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После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат 

Lenta.ru + ещё 5 58 минут назад
В воинской части Шамсутдинова не нашли «забитых» солдат
Фото: Владимир Персиянов / «Коммерсантъ»
В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изнеможденных солдат. Об этом после посещения части заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Я сам являюсь кадровым офицером, я командовал личным составом, я знаю, как выглядят солдаты, которые чем-то напуганы, забиты и изнеможены
Я там этого не увидел», — сказал Шерин, отметив, что к его приезду в части бы не успели подготовиться.
Ранее в ноябре председатель комитета солдатских матерей Читы Валентина Мордова сообщила, что ей отказали в посещении воинской части, где произошла бойня. По ее словам, запрет за вход связан с секретным статусом объекта.
6 ноября издание Baza со ссылкой на показания Шамсутдинова сообщило, что тот расстрелял своих сослуживцев из-за угрозы его «опустить». Все должно было произойти после караула.
«Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют», — рассказал подозреваемый.
Массовое убийство в воинской части поселка Горный произошло 25 октября. Рядовой Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. При этом сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. Источник «Ленты.ру» в свою очередь рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.
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Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Григорий Березкин , Александр Шерин , Министерство обороны , Госдума , Lenta.ru , Забайкальский Край
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