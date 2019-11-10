Убивший студентку преподаватель в тяжелом состоянии

Доцент СПбГУ Олег Соколов , подозреваемый в четвертовании своей бывшей студентки, лежит в больничной палате в тяжелом состоянии, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу Мариинской больницы.

«Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжелое», — рассказали медики.

Накануне утром спасатели извлекли из реки Мойки 63-летнего Соколова. В его рюкзаке нашли 2 отпиленные женские руки и травматический пистолет.

Позднее выяснилось, что преподаватель застрелил свою бывшую студентку, с которой сожительствовал, отпилил руки, ноги и голову, и намеревался скрыть следы преступления. Когда Соколов пытался утопить руки студентки, он, будучи нетрезвым, упал в реку и получил сильное переохлаждение.

Олег Соколов — известный ученый-историк и военный реконструктор, занимающийся эпохой Наполеона. Ему принадлежит множество научных работ о французском императоре. Несколько трудов он написал совместно с жертвой, выпускницей СПбГУ, его бывшей студенткой.