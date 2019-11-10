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Убивший студентку преподаватель в тяжелом состоянии 

Рамблер 17 минут назад
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в четвертовании своей бывшей студентки, лежит в больничной палате в тяжелом состоянии, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу Мариинской больницы.
Самоубийство в мундире Наполеона: планы убийцы-доцента
«Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжелое», — рассказали медики.
Накануне утром спасатели извлекли из реки Мойки 63-летнего Соколова. В его рюкзаке нашли 2 отпиленные женские руки и травматический пистолет.
Позднее выяснилось, что преподаватель застрелил свою бывшую студентку, с которой сожительствовал, отпилил руки, ноги и голову, и намеревался скрыть следы преступления. Когда Соколов пытался утопить руки студентки, он, будучи нетрезвым, упал в реку и получил сильное переохлаждение.
Олег Соколов — известный ученый-историк и военный реконструктор, занимающийся эпохой Наполеона. Ему принадлежит множество научных работ о французском императоре. Несколько трудов он написал совместно с жертвой, выпускницей СПбГУ, его бывшей студенткой.
Ранее «Рамблер» сообщал, что подозреваемый, по словам его адвоката, раскаялся в содеянном. Адвокат Александр Почуев заявил, что Соколов находится в шоковом состоянии. Ему назначили психиатрическую экспертизу.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Александр Почуев , Олег Соколов
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