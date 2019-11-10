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Три человека погибли в результате пожара в Анапе 

ТАСС + ещё 2 39 минут назад
Три человека погибли в результате пожара в Анапе
Фото: РИА Новости
Три человека стали жертвами пожара на территории частного дома в Анапе (Краснодарский край). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание возникло в воскресенье утром.
"На момент прибытия пожарных на территории частного дома горела хозпостройка на площади 80 кв. метров. На месте пожара обнаружены тела трех погибших, еще один пострадал", — сказал представитель министерства.
На данный момент пожар ликвидирован. Его причины устанавливаются.
Как сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, по факту обнаружения тел трех мужчин после локализации пожара в хозяйственной постройке проводится доследственная проверка.
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Теги:
Происшествия , Пожары , Анапа , Краснодарский Край
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