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Водолазы ищут в Мойке останки предполагаемой жертвы доцента СПбГУ 

РИА Новости 2 часа назад
Водолазы ищут в Мойке останки жертвы историка-убийцы
Фото: РИА Новости
Поисково-спасательную службу Санкт-Петербурга привлекали к работам в связи с расследованием уголовного дела о жестоком убийстве женщины, по подозрению в котором задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, жертва убийства, бывшая ученица доцента СПбГУ Соколова Анастасия Ещенко, являлась его возлюбленной. Они жили вместе в квартире Соколова на набережной Мойки, где потом было обнаружено тело женщины, сообщал источник.
"Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга сегодня привлекалась по заявке полиции, проводились водолазные спуски. На темное время суток работы остановлены. Если завтра поступит заявка, то работы продолжатся", — рассказали в комитете.
Ранее адвокат Александр Почуев сообщил РИА Новости, что Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.
Ранее ряд СМИ сообщил, что вечером в субботу в реке Мойка нашли останки Анастасии Ещенко. Якобы водолазы подняли на поверхность черные пакеты. Предположительно, это ноги молодой женщины.
Олег Соколов — историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Он родился в 1956 году в Ленинграде. С 2000 года — доцент кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Является автором программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV-XIX веков. Является автором более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.
Соколов является одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.
В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова Орденом Почетного Легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.
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Теги:
Происшествия , Александр Почуев , Жак Ширак , Олег Соколов , РИА Новости , Санкт-Петербург
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