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Угрозы минирования двух ТЦ Москвы оказались ложными 

RT на русском + ещё 10 48 минут назад
«Заминированные» ТЦ в центре Москвы проверили
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сообщения о минировании двух торговых центров в Москве оказались ложными.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Проверка завершена, угрозы не обнаружено», — указал агентству представитель экстренных служб столицы.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы проверяют два торговых центра на западе и северо-востоке Москвы после анонимных сообщений о минировании.
В октябре ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске вынесли приговор по делу о ложном минировании.
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Теги:
Происшествия , МВД , Москва
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