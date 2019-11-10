«Заминированные» ТЦ в центре Москвы проверили

Угрозы минирования двух ТЦ Москвы оказались ложными

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сообщения о минировании двух торговых центров в Москве оказались ложными.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Проверка завершена, угрозы не обнаружено», — указал агентству представитель экстренных служб столицы.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы проверяют два торговых центра на западе и северо-востоке Москвы после анонимных сообщений о минировании.

В октябре ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске вынесли приговор по делу о ложном минировании.