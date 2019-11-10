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Схватка полиции и «жёлтых жилетов» закончилась арестами в Монпелье 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Схватка полиции и «жёлтых жилетов» закончилась арестами
Фото: News.ru
Полиция задержала 12 участников манифестации «жёлтых жилетов» при наведении порядка в Монпелье на юге Франции. В стране идёт 52-й по счёту день протестов.
В ходе столкновений получили ранения шесть полицейских, был задержан манифестант, при котором нашли пистолет. Крупная манифестация через два часа переросла в беспорядки: радикально настроенные участники отклонились от указанного маршрута и попытались пробиться через полицейское ограждение к железнодорожному вокзалу, сообщает телеканал BFM.TV.
Полицейских забрасывали петардами и фаейрами, манифестантов пытались усмирить слезоточивым газом, дубинками, причём досталось даже посетителям близлежащих кафе и магазинов. Пострадали от действий полицейских шесть человек.
В Монпелье манифестанты бились с полицией под музыку из «Звёздных войн», транслировала её протестующая сторона. Толпа размахивала лозунгами «Капитализм мешает нам жить», «Бедные ютятся в аду, богатые живут в раю». Участие в манифестации приняла тысяча человек.
Акции протестов прошли в Тулузе, там она была более спокойной, но под конец полицейские всё же разгоняли протестующих слезоточивым газом. В Париже манифестанты прошли по своему маршруту в сопровождении крупных сил полиции, там обошлось без столкновений.
Слезоточивым газом разгоняли манифестантов в Страсбурге, трое участников акции получили ранения. «Жёлтые жилеты» скандировали лозунги против Макрона, кричали «Всё порушим!» и «Революция!».
Ранее News.ru сообщал, что четыре представителя протестного движения «жёлтых жилетов», в том числе Присцилла Лудоски и Жером Родригес, направили открытое письмо на имя президента Франции Эммануэля Макрона. В нём они попросили о встрече с лидером республики в срок до 16 ноября, так как 17 ноября — день первой годовщины начала протестов.
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Теги:
Происшествия , Эммануэль Макрон , Франция
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