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Для убившего студентку доцента просят домашний арест 

Рамблер + ещё 94 1 час назад
Для убившего студентку доцента просят домашний арест
Фото: Соцсети
Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвинённого в убийстве возлюбленной студентки, намерена добиваться для него меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает ТАСС.
Заявление сделал адвокат Соколова Александр Почуев.
«Защита планирует настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — приводит агентство слова юриста.
63-летний Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, учёный застрелил девушку у себя в квартире, тело расчленил, а останки по частям попытался сбросить в реку Мойку. В воде его заметили таксисты, вызвали полицию. Соколов признался правоохранителям в убийстве и написал чистосердечное признание.
Как ранее сообщал «Рамблер», адвокаты Соколова также планируют доказать, что он совершил преступление в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью. Сейчас юристы изучают образ жизни убитой Анастасии Ещенко. Они попытаются доказать, что девушка «изводила ревностью» доцента. Аналитики полагают, что этого может быть достаточно для переквалификации дела по статье «убийство» на статью «убийство в состоянии аффекта». В результате вместо наказания вплоть до 15 лет тюрьмы, Соколов мог бы быть приговорён к исправительным работам на срок до двух лет либо к заключению на срок до трех лет.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Происшествия , Громкие уголовные дела , Убийство , Александр Почуев , Олег Соколов , ИТАР-ТАСС
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