Боксёрская груша упала на ребёнка в Тамбове

Семилетний мальчик получил серьёзную травму головы в результате падения на него боксёрской груши во время тренировки в Тамбове

Инцидент произошёл 8 ноября в одном из молодёжных спортивных учреждений города.

Ребёнок был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у него тяжёлую травму головы, — говорится в сообщении на сайте регионального СК России.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее News.ru писал, что 11-летняя спортсменка погибла 22 октября во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия» в Перми. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения обстоятельств гибели девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.