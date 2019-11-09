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Боксёрская груша упала на ребёнка в Тамбове 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Боксёрская груша упала на ребёнка в Тамбове
Фото: lifetambov.ru
Семилетний мальчик получил серьёзную травму головы в результате падения на него боксёрской груши во время тренировки в Тамбове.
Инцидент произошёл 8 ноября в одном из молодёжных спортивных учреждений города.
Ребёнок был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у него тяжёлую травму головы, — говорится в сообщении на сайте регионального СК России.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее News.ru писал, что 11-летняя спортсменка погибла 22 октября во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия» в Перми. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения обстоятельств гибели девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Теги:
Происшествия , СКР , Тамбов
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