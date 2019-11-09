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Самоубийство в мундире Наполеона: планы убийцы-доцента 

Рамблер 17 минут назад
Историк Соколов, расчленивший ученицу-сожительницу, намеревался покончить с собой в мундире Наполеона на глазах туристов в Петропавловской крепости. Об этом сообщает 47news.
По данным издания, ученый рассказал следователю, что собирался поступить именно так и рассказать о своих мотивах в посмертном письме.
63-летний доцент признался, что убил 24-летнюю Анастасию Ещенко из мелкокалиберного обреза в четверг 7 ноября.
Произошло это в квартире учёного на Мойке, 82, где пара сожительствовала, несмотря на разницу в возрасте в 39 лет.
Озвученный подозреваемым мотив убийства выглядит странно. Соколов утверждает, что Анастасия якобы с неприязнью относилась к двум его дочерям. Одна из них совершеннолетняя.
Убив молодую сожительницу, преподаватель СПбГУ спрятал труп в квартире. На следующий день к нему пришли гости. Они не заметили ничего подозрительного. В субботу доцент решил избавиться от трупа, купил пилу и стал расчленять девушку. Ему несколько раз становилось плохо, и он приободрялся спиртным. Ночью 9 ноября Соколов выбросил в Мойку сумку с ногами девушки. Затем решил выкинуть руки. Но к тому времени доцент был сильно пьян, поскользнулся и упал в реку вместе с рюкзаком. Проезжавший мимо таксист заметил его и вызвал спасателей. Те обратились в полицию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что о неадекватном поведении доцента рассказал российский историк Евгений Понасенков. По его словам, у Соколова был неуравновешенный характер, он отличался странным агрессивным поведением. Однажды якобы избил студентку, которая хотела разорвать с ним отношения.
«Я год говорил, что все будет очень плохо, что он ненормален, — заявил телеканалу Понасенков. Историк сообщил, что обратился с просьбой об увольнении Соколова к директору института истории и к ректору вуза. Он просил не пускать Соколова к студентам, но его не послушали.
Комментарии223 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Видео , Евгений Понасенков
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