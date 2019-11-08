«Угодила в группу смерти»: школьница покончила с собой

«Угодила в группу смерти»: 11-летняя сибирячка покончила с собой

Новосибирске 11-летняя девочка покончила с собой — ее тело обнаружила мать, когда вернулась с родительского собрания. По данным СМИ, правоохранители, приехав на место происшествия, увидели, что вся комната школьницы увешана плакатами с целующимися девочками. Отмечается, что в соцсетях несовершеннолетняя была подписана на несколько ЛГБТ-сообществ, а также состояла в так называемых «группах смерти».

Прокуратура запустила проверку по факту суицида 11-летней девочки из Новосибирска. Ведомство намерено оценить действия органов системы профилактики, которые должны были следить за тем, чтобы пятиклассница жила в благоприятных условиях.

Тело малолетней сибирячки обнаружили 7 ноября — тогда ее мать как раз вернулась с собрания в школе и, открыв дверь в комнату, увидела труп дочери, пишет сайт kp.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. По прибытии правоохранители были шокированы помещением, где жила школьница. «Стены комнаты были увешаны плакатами, где целовались девочки. Также была ЛГБТ-символика», — рассказал собеседник из полиции.

В ходе осмотра криминалисты зафиксировали на теле подростка признаки того, что она уже не раз пыталась покончить с собой. «Также нашли ее дневник, она вела. О суициде, что не хочет жить, писала последние года два», — уточнил источник.

Он также добавил, что в ходе расследования были изучены соцсети девочки — выяснилось, что она на протяжении нескольких лет состояла в различных группах c ЛГБТ-тематикой. Кроме того, свою страницу школьница вела под мужским именем Артем. В статусах у пятиклассницы ранее значились недвусмысленные фразы: «Можно я умру?», «Вот я как бы веселая, а как бы мертвая внутри». Однако непосредственно перед суицидом она изменила надпись на фразу «все умрут, а я останусь».

Причины гибели называются разные: источник в правоохранительных органах утверждает, что это произошло из-за конфликта родителей на почве развода, в то же время друг девочки говорит о ее напряженных отношениях с одноклассниками. «Аня рассказывала, что в школе над ней одноклассники издевались. Она ведь только в четвертом классе в другую школу перешла, была новенькой», — сообщил приятель погибшей сайту kp.ru.

В то же время он отмечает, что проблемы у школьницы начались задолго до перевода в новое учебное заведение. По словам подростка, в определенный момент их дружбы девочка коротко подстриглась и связалась с плохой компанией. «Она ездила с панками на концерты в центр Новосибирска, курила. И вообще вела себя как взрослая», — отметил знакомый пятиклассницы.

Весь этот образ жизни привел к тому, что девочка вступила в так называемую «группу смерти» в соцсети «Вконтакте», рассказал мальчик. «Родители очень переживали, когда она угодила в эту группу. Она там состояла, хотя у нее отличные мама с папой, старший брат, с которым они дружили», — подчеркнул собеседник портала.

Он уверил, что близкие и друзья пытались помочь девочке — особенно в моменты, когда она хотела покончить с собой. «Родители, конечно, понимали, что с ней что-то творится! Пытались ее спасти. Просили меня помочь, просили приводить ее домой в шесть часов. Примерно неделю так продолжалось: думали, что все теперь в порядке. Ошиблись», — заключил приятель погибшей.

Похожая трагедия 17 сентября произошла в Новосибирске. Тогда тело 15-летней ученицы 10-го класса обнаружили в туалете одной из местных школ. По данным Следственного управления СКР по региону, девочка совершила суицид.

Так же, как и предыдущая школьница, перед тем, как решится на самоубийство, 15-летняя сибирячка написала на своей странице «Вконтакте» странную фразу — «это конец». Свой аккаунт она тоже вела под мужским именем.

В тот же день на первом уроке школьница покончила с собой — ее труп обнаружила пятиклассница, изначально не поверив, что перед ней действительно находится мертвый человек. «Подумала, что это какой-то прикол, пранк», — рассказала девочка сайту kp.ru.

Схожесть этой трагедии с произошедшей 7 ноября в том, что ученица 10-го класса тоже была связана с ЛГБТ-сообществом. СМИ нашли пост школьницы, опубликованный 9 августа 2019 года, в котором она признается, что полюбила девочку — по словам сибирячки, это произошло из-за того, что родители запрещали ей иметь отношения с мальчиками. «Потом как-то все закрутилось, и я поняла, что с подружкой-то лучше», — пояснила ученица новосибирской школы, передавал телеканал RT.

Страница девочки в соцсети свидетельствует о том, что у нее было множество конфликтов с матерью и отчимом — так, незадолго до смерти она рассказала своим друзьях в голосовых сообщениях о попытках сбежать из дома. «Ребята, я задыхаюсь. Мне надо бежать. Я реально задыхаюсь, мне воздуха не хватает, мне дышать больно. Я правда сейчас умру, боже мой. Пойду сломаю ногу, и меня собьет машина. Мать, заткнись, закрой рот, я сдохнуть хочу, хватит мне писать», — говорила приятелям школьница, передавал сайт kp.ru.