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Ингушского журналиста Майсигова оставили в СИЗО 

News.ru 1 час назад
Ингушского журналиста Майсигова оставили в СИЗО
Фото: РИА Новости
Суд в Магасе продлил на два месяца срок содержания под стражей ингушскому журналисту Рашиду Майсигову, которого силовики обвиняют в якобы обвиненному в хранении наркотиков. Он подробно освещал протесты в Ингушетии и незадолго до ареста жаловался на угрозы.
Магасский районный суд продлил Майсигову срок ареста до 7 января 2020 года. Журналист содержится в СИЗО в Карабулаке, передаёт «Кавказский узел».
По словам адвоката, журналист жаловался на пытки током, под которыми его заставили написать явку с повинной. Впоследствии Майсигов отказался признательных показаний.
Как писал News.ru, 16 июля суд в Ингушетии арестовал на два месяца Рашида Майсигова, подозреваемого в якобы хранении наркотиков. Задержали журналиста 12 июля после обыска, в ходе которого у него в доме нашли пакетик с белым порошком.
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Теги:
Происшествия , ФСИН , Магас , Республика Ингушетия
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