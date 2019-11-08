Ингушского журналиста Майсигова оставили в СИЗО

Суд в Магасе продлил на два месяца срок содержания под стражей ингушскому журналисту Рашиду Майсигову, которого силовики обвиняют в якобы обвиненному в хранении наркотиков. Он подробно освещал протесты в Ингушетии и незадолго до ареста жаловался на угрозы.

Магасский районный суд продлил Майсигову срок ареста до 7 января 2020 года. Журналист содержится в СИЗО в Карабулаке, передаёт «Кавказский узел».

По словам адвоката, журналист жаловался на пытки током, под которыми его заставили написать явку с повинной. Впоследствии Майсигов отказался признательных показаний.

Как писал News.ru, 16 июля суд в Ингушетии арестовал на два месяца Рашида Майсигова, подозреваемого в якобы хранении наркотиков. Задержали журналиста 12 июля после обыска, в ходе которого у него в доме нашли пакетик с белым порошком.