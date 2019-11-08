На Рублевке задержали BMW с человеком в багажнике

Из автоцентра на Рублевском шоссе похитили мужчину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. Сообщение о похищении поступило в 17.15 мск. Очевидцы сообщили, что на территорию дилерского автоцентра зашли двое неизвестных, связали мужчину, силой посадили в машину и скрылись. Полиция объявила план «Перехват», сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО и ГИБДД УВД по ЗАО на МКАД обнаружили автомобиль BMW с похитителями и связанным мужчиной. На месте работает оперативно-следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется доследственная проверка.

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