На Рублевке задержали BMW с человеком в багажнике 

Из автоцентра на Рублевском шоссе похитили мужчину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Сообщение о похищении поступило в 17.15 мск. Очевидцы сообщили, что на территорию дилерского автоцентра зашли двое неизвестных, связали мужчину, силой посадили в машину и скрылись.
Полиция объявила план «Перехват», сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО и ГИБДД УВД по ЗАО на МКАД обнаружили автомобиль BMW с похитителями и связанным мужчиной.
На месте работает оперативно-следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется доследственная проверка.