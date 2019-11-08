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На Рублевке задержали BMW с человеком в багажнике 

Рамблер + ещё 4 11 минут назад
На Рублевке задержали BMW с человеком в багажнике
Фото: РИА Новости
Из автоцентра на Рублевском шоссе похитили мужчину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Сообщение о похищении поступило в 17.15 мск. Очевидцы сообщили, что на территорию дилерского автоцентра зашли двое неизвестных, связали мужчину, силой посадили в машину и скрылись.
Полиция объявила план «Перехват», сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО и ГИБДД УВД по ЗАО на МКАД обнаружили автомобиль BMW с похитителями и связанным мужчиной.
На месте работает оперативно-следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется доследственная проверка.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Криминал , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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