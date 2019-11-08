Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Забайкалье задержали пятого подростка по подозрению в убийстве 

ТАСС + ещё 2 51 минуту назад
Пять подростков арестованы за убийство в Забайкалье
Фото: РИА Новости
Пятый подросток задержан по делу об убийстве мужчины и насилии над женщиной в одном из сел Кыринского района Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.
"Следователи задержали [пятого подозреваемого], сегодня по ходатайству следствия в отношении [подростков] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время все пятеро подозреваемых водворены в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении.
Задержан четвертый подросток по делу об убийстве и изнасиловании
Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении четырех подростков. Их обвиняют в убийстве и изнасиловании. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в регион следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании.
Назначено проведение доследственной проверки в отношении органов системы профилактики Кыринского района, в рамках которой следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц районной комиссии по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, а также других органов, обязанных заниматься профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних.
Подросткам предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. По данным следователей, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
ТАСС: последние новости
В Екатеринбурге после массовой драки скончалась девушка-подросток В Екатеринбурге после массовой драки скончалась девушка-подросток "Офицеры России" бесплатно предоставят адвокатов близким погибших солдат в Забайкалье "Офицеры России" бесплатно предоставят адвокатов близким погибших солдат в Забайкалье Летевший в Италию самолет вернулся в Шереметьево из-за неисправности закрылок Летевший в Италию самолет вернулся в Шереметьево из-за неисправности закрылок
Комментарии6 
Теги:
Происшествия , Криминал , Александр Бастрыкин , СКР , МВД , Забайкальский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских военных закидали камнями в Сирии
Российских военных закидали камнями в Сирии 129
Суд ООН отклонил аргументы России в споре с Украиной
Суд ООН отклонил аргументы России в споре с Украиной 11
Ж/д билеты в Крым вызвали ажиотаж
Ж/д билеты в Крым вызвали ажиотаж 305
Названы причастные к подрыву самолета РФ
Названы причастные к подрыву самолета РФ 102
Офицера из Австрии обвинили в 25-летней работе на Кремль
Офицера из Австрии обвинили в 25-летней работе на Кремль 4
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение