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В Австрии отпустили под залог экс-чиновника Минкультуры России 

РИА Новости + ещё 9 3 часа назад
В Австрии отпустили под залог экс-чиновника Минкульта РФ
Фото: РИА Новости
Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу освободил бывшего чиновника Минкультуры России, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог 25 тысяч евро, сообщила в пятницу РИА Новости судья Кристина Зальцборн.
"Тот, о ком идет речь, был отпущен под залог 25 тысяч евро, он не может покидать Австрию, должен быть зарегистрирован в Вене и оставаться доступным для суда", — сообщила Зальцборн.
Решение о его экстрадиции в Испанию будет принято позже, добавила собеседница агентства.
Ранее о задержании в Австрии некоего бывшего высокопоставленного чиновника Минкультуры России РИА Новости сообщили в Национальной полиции Испании, которая подозревает его в отмывании денег. Имя фигуранта в полиции называть отказались, отметив лишь, что он, предположительно, отмыл деньги, полученные в России незаконно, купив на фешенебельном курорте Марбелья особняк за 4 миллиона евро. Позже задержание в Австрии бывшего высокопоставленного чиновника министерства культуры России подтвердила представитель прокуратуры Вены Нина Буссек.
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Теги:
Происшествия , Нина Буссек , Кристина Зальцборн , Минкультуры , РИА Новости , Австрия , Вена
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