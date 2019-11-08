В Ярославле вынесли приговор боевикам ИГ*

Как сообщалось, 3-4 мая в Ярославле были задержаны пятеро боевиков ИГ*. По оперативным данным, они планировали теракты "в ряде субъектов России", но детали не уточнялись. Координировали подготовку эмиссары из-за рубежа.

В ходе обысков у задержанных изъяли арсенал самодельных бомб, огнестрельное оружие и взрывчатку.

"Вторым западным окружным военным судом вынесен приговор участникам ярославской ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*… Суд приговорил участников террористической группы к длительным срокам лишения свободы от 9 до 15 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в релизе.

Как отмечают в УФСБ, осужденные поддерживали связь с эмиссарами ИГ* через мессенджер Telegram.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней. *Террористическая организация, запрещенная в России