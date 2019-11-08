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В Кирове из-за бобров затопило улицу 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В российском городе из-за бобров затопило улицу
Фото: Vyatka-grad.ru
Улицу Луганскую затопило в Кирове из-за бобров, устроивших запруду в водопропускной трубе, сообщает городская администрация.
Дорогу возле Биохимзавода на улице Луганской в Кирове затопило после сильных осадков в четверг. На место сразу же выехали бригады "Гордормостстроя" и прочистили водопропускную трубу. Однако в пятницу ситуация повторилась.
"Здесь рядом два озера, где обитают бобры. Видимо, чтобы поднять уровень воды в месте своего обитания, они устроили запруду — забили водопропускную трубу под дорогой ветками. И вода, и без того "высокая" после вчерашнего дождя, хлынула на поверхность дороги", — заявили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры администрации Кирова.
В четверг специалисты "Гордормостстроя" освободили трубу от "пробки", однако за ночь животные "исправили" ситуацию — к утру труба вновь была плотно закупорена. В результате затопления участок дороги над водопропускной трубой размыло.
"К вечеру пятницы "вход" и "выход" в трубе прочистили с помощью спецтехники. В результате вода медленно пошла на убыль. Однако необходимо проверить и само "тело" трубы, потому что, если оно также забито ветками и древесиной, его придется расчищать уже вручную — а это возможно сделать, только когда вода спадет и в трубу будет открыт доступ для людей", — сообщили в городском управлении дорожной инфраструктуры.
Разрушенный участок дороги огородили и организовали в этом месте движение по улице в одну полосу.
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Теги:
Происшествия , Киров
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