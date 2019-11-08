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Суд продлил арест дочери и зятю священника Стремского 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Суд продлил арест дочери и зятю священника-педофила
Фото: РИА Новости
Елена Стремская и Виктор Щербаков просили заменить им содержание под стражей на домашний арест, однако суд ходатайство не удовлетворил. Самого бывшего настоятеля Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия Николая Стремского суд арестовал до 12 ноября, пишут РИА «Новости». Священника, который ныне находится под запретом», обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней и развратных действиях. Приемная дочь и ее муж подозреваются в незаконном лишении свободы.
«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении ареста дочери священника Елены Стремской и его зятя Виктора Щербакова на три месяца. Они останутся в СИЗО до 12 февраля 2019 года», — приводит агентство слова представителя суда.
Напомним, в деле саракташского протоиерея Николая Стремского появились новые подробности. На youtube-канале «Емец Банк» опубликован ролик, где показан гараж, в котором Стремские удерживали приемных детей. Авторы утверждают, что все это было сделано ради воспитания, детей решили наказать за ночной побег.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Виктор Щербаков , ФСИН , РИА Новости
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