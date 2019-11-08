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Названы причастные к подрыву российского самолета над Синаем 

Рамблер + ещё 9 25 минут назад
Осужденный в Австралии за терроризм Халед Хаят дал показания на двух человек, которые, как он утверждает, причастны к крушению российского самолета над Синаем в 2015 году. Об этом сообщает «Датское радио».
По словам Хаята, к взрыву на борту А321 причастен его брат Тарек Хаят и Базил Хасан, которого также подозревают в терроризме власти Дании.
Халед Хаят заявил, что при планировании теракта на рейсе Etihad Airways и в самолете «Когалымавиа» использовался один и тот же метод — заложенная на борту бомба.
По данным «Датского радио», сообщения о ликвидации Базила Хасана появлялись несколько раз, но датские власти считают, что он все еще может быть жив.
Как сообщал «Рамблер», 31 октября 2015 года самолет Airbus А321 компании «Когалымавиа», направлявшийся из Шарм-Эш-Шейха в Санкт-Петербург, взорвался в небе над Синаем. Жертвами катастрофы стали 224 человека (все пассажиры и члены экипажа). Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Россия после этого приостановила регулярные рейсы в Египет.
Комментарии24 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Видео , Катастрофы , Когалымавиа , Исламское государство , Австралия
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