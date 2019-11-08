Число жертв бойни в Забайкалье выросло до девяти

Солдат, пострадавший во время стрельбы в воинской части в Забайкалье, скончался в госпитале. Об этом сообщил Telegram-канал «112»

По данным канала, умер 19-летний Евгений Графов.

Его состояние врачи военного госпиталя оценивали как крайне тяжелое и, несмотря на многочисленные операции, спасти солдата не удалось, пишет Telegram-канал.