Солдат, пострадавший во время стрельбы в воинской части в Забайкалье, скончался в госпитале. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным канала, умер 19-летний Евгений Графов.
Его состояние врачи военного госпиталя оценивали как крайне тяжелое и, несмотря на многочисленные операции, спасти солдата не удалось, пишет Telegram-канал.
Как писал «Рамблер», 25 октября срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь в воинской части в Забайкальском крае. В результате погибли восемь человек, в том числе двое офицеров. Еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. В Министерстве обороны назвали предварительной причиной стрельбы нервный срыв, вызванный у Шамсутдинова обстоятельствами, не связанными с прохождением воинской службы.