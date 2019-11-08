Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число жертв бойни в Забайкалье выросло до девяти 

Рамблер 16 минут назад
Солдат, пострадавший во время стрельбы в воинской части в Забайкалье, скончался в госпитале. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным канала, умер 19-летний Евгений Графов.
Его состояние врачи военного госпиталя оценивали как крайне тяжелое и, несмотря на многочисленные операции, спасти солдата не удалось, пишет Telegram-канал.
Как писал «Рамблер», 25 октября срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь в воинской части в Забайкальском крае. В результате погибли восемь человек, в том числе двое офицеров. Еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. В Министерстве обороны назвали предварительной причиной стрельбы нервный срыв, вызванный у Шамсутдинова обстоятельствами, не связанными с прохождением воинской службы.
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Видео , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты 24
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились 427
Россия уличила США во лжи
Россия уличила США во лжи 1
В Бишкеке прогремели три взрыва
В Бишкеке прогремели три взрыва 63
Россия раскрыла причину сложных отношений с Западом
Россия раскрыла причину сложных отношений с Западом 17
Видео
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42