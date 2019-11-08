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На шахте в Германии прогремел взрыв 

Rambler News Service + ещё 11 1 час назад
На шахте в Германии прогремел взрыв
Фото: РИА Новости
По крайней мере двое человек пострадали в результате взрыва на шахте, расположенной на территории коммуны Тойченталь в земле Саксония-Анхальт, Германия. Об этом сообщает полиция города Галле.
«В шахте в Тойченталь, согласно первоначальным данным, произошла дефлаграция (взрыв химической смеси — RNS) под землей. 2 человека получили ранения, остальные находятся в безопасном подземном помещении», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Как сообщает немецкая газета Mitteldeutsche Zeitung со ссылкой на полицию Галле, в подземном помещении остаются 30 человек. Всего на шахте работают около 100 человек. На месте происшествия работают спасательные службы.
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Теги:
Происшествия , В мире , Германия
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